Circa Survive is celebrating the 10th anniversary of Blue Sky Noise by going on tour with Polyphia and Gouge Away. Tickets are on sale now. See below to view the tour dates.
|Date
|Location
|Venue
|FRI, MAR 20
|RAMS HEAD LIVE
|BALTIMORE, MD
|SAT, MAR 21
|THE NATIONAL
|RICHMOND, VA
|SUN, MAR 22
|THE FILLMORE CHARLOTTE
|CHARLOTTE, NC
|TUE, MAR 24
|THE MASQUERADE
|ATLANTA, GA
|WED, MAR 25
|HOUSE OF BLUES ORLANDO
|LAKE BUENA VISTA, FL
|THU, MAR 26
|REVOLUTION LIVE
|FORT LAUDERDALE, FL
|SAT, MAR 28
|JANNUS LIVE
|ST PETERSBURG, FL
|SUN, MAR 29
|VINYL MUSIC HALL
|PENSACOLA, FL
|TUE, MAR 31
|CANNERY BALLROOM
|NASHVILLE, TN
|WED, APR 1
|MERCURY BALLROOM
|LOUISVILLE, KY
|FRI, APR 3
|THE DELUXE AT OLD NATIONAL CENTRE
|INDIANAPOLIS, IN
|SAT, APR 4
|HOUSE OF BLUES CLEVELAND
|CLEVELAND, OH
|SUN, APR 5
|THE MAJESTIC THEATER
|DETROIT BEACH, MI
|TUE, APR 7
|STAGE AE
|PITTSBURGH, PA
|WED, APR 8
|UPSTATE CONCERT HALL
|ALBANY, NY
|FRI, APR 10
|THE OPERA HOUSE
|TORONTO, CANADA
|SAT, APR 11
|FAIRMONT THEATRE
|MONTRÉAL, CANADA
|SUN, APR 12
|BROOKLYN STEEL
|BROOKLYN, NY
|TUE, APR 14
|HOUSE OF BLUES BOSTON
|BOSTON, MA
|SAT, MAY 9
|THE INTERSECTION
|GRAND RAPIDS, MI
|MON, MAY 11
|CONCORD MUSIC HALL
|CHICAGO, IL
|TUE, MAY 12
|SKYWAY THEATRE
|MINNEAPOLIS, MN
|THU, MAY 14
|OGDEN THEATRE
|DENVER, CO
|MON, MAY 18
|THE REGENCY BALLROOM
|SAN FRANCISCO, CA
|TUE, MAY 19
|MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM
|PORTLAND, OR
|WED, MAY 20
|SHOWBOX SODO
|SEATTLE, WA
|FRI, MAY 22
|CATALYST CLUB
|SANTA CRUZ, CA
|MON, MAY 25
|HOUSE OF BLUES LAS VEGAS
|LAS VEGAS, NV
|TUE, MAY 26
|MARQUEE THEATRE
|TEMPE, AZ
|THU, MAY 28
|VIBES EVENT CENTER
|SAN ANTONIO, TX
|FRI, MAY 29
|HOUSE OF BLUES HOUSTON
|HOUSTON, TX
|SAT, MAY 30
|HOUSE OF BLUES DALLAS
|DALLAS, TX
|MON, JUN 1
|THE PAGEANT
|ST LOUIS, MO
|TUE, JUN 2
|THE CLYDE THEATER
|FORT WAYNE, IN
|THU, JUN 4
|ANTHOLOGY LIVE
|ROCHESTER, NY
|FRI, JUN 5
|THE WEBSTER UNDERGROUND
|HARTFORD, CT
|SAT, JUN 6
|UNION TRANSFER
|PHILADELPHIA, PA
|SUN, JUN 7
|UNION TRANSFER
|PHILADELPHIA, PA