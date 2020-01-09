Circa Survive/Polyphia/Gouge Away (US and Canada)

Circa Survive/Polyphia/Gouge Away (US and Canada)
by Tours

Circa Survive is celebrating the 10th anniversary of Blue Sky Noise by going on tour with Polyphia and Gouge Away. Tickets are on sale now. See below to view the tour dates.

DateLocationVenue
FRI, MAR 20RAMS HEAD LIVEBALTIMORE, MD
SAT, MAR 21THE NATIONALRICHMOND, VA
SUN, MAR 22THE FILLMORE CHARLOTTECHARLOTTE, NC
TUE, MAR 24THE MASQUERADEATLANTA, GA
WED, MAR 25HOUSE OF BLUES ORLANDOLAKE BUENA VISTA, FL
THU, MAR 26REVOLUTION LIVEFORT LAUDERDALE, FL
SAT, MAR 28JANNUS LIVEST PETERSBURG, FL
SUN, MAR 29VINYL MUSIC HALLPENSACOLA, FL
TUE, MAR 31CANNERY BALLROOMNASHVILLE, TN
WED, APR 1MERCURY BALLROOMLOUISVILLE, KY
FRI, APR 3THE DELUXE AT OLD NATIONAL CENTREINDIANAPOLIS, IN
SAT, APR 4HOUSE OF BLUES CLEVELANDCLEVELAND, OH
SUN, APR 5THE MAJESTIC THEATERDETROIT BEACH, MI
TUE, APR 7STAGE AEPITTSBURGH, PA
WED, APR 8UPSTATE CONCERT HALLALBANY, NY
FRI, APR 10THE OPERA HOUSETORONTO, CANADA
SAT, APR 11FAIRMONT THEATREMONTRÉAL, CANADA
SUN, APR 12BROOKLYN STEELBROOKLYN, NY
TUE, APR 14HOUSE OF BLUES BOSTONBOSTON, MA
SAT, MAY 9THE INTERSECTIONGRAND RAPIDS, MI
MON, MAY 11CONCORD MUSIC HALLCHICAGO, IL
TUE, MAY 12SKYWAY THEATREMINNEAPOLIS, MN
THU, MAY 14OGDEN THEATREDENVER, CO
MON, MAY 18THE REGENCY BALLROOMSAN FRANCISCO, CA
TUE, MAY 19MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOMPORTLAND, OR
WED, MAY 20SHOWBOX SODOSEATTLE, WA
FRI, MAY 22CATALYST CLUBSANTA CRUZ, CA
MON, MAY 25HOUSE OF BLUES LAS VEGASLAS VEGAS, NV
TUE, MAY 26MARQUEE THEATRETEMPE, AZ
THU, MAY 28VIBES EVENT CENTERSAN ANTONIO, TX
FRI, MAY 29HOUSE OF BLUES HOUSTONHOUSTON, TX
SAT, MAY 30HOUSE OF BLUES DALLASDALLAS, TX
MON, JUN 1THE PAGEANTST LOUIS, MO
TUE, JUN 2THE CLYDE THEATERFORT WAYNE, IN
THU, JUN 4ANTHOLOGY LIVEROCHESTER, NY
FRI, JUN 5THE WEBSTER UNDERGROUNDHARTFORD, CT
SAT, JUN 6UNION TRANSFERPHILADELPHIA, PA
SUN, JUN 7UNION TRANSFERPHILADELPHIA, PA