GUV to release new album, share “Let Your Hands Go” video

GUV
GUV, the solo project of Ben Cook, which was formerly known as Young Guv, has announced that he will be releasing a new album. It is called Warmer Than Gold and will be out on January 30 via Run For Cover Records. A video for his new song “Let Your Hands Go” has also been released. GUV released GUV III and IV in 2024. Check out the video and tracklist below.

Warmer Than Gold Tracklist

Let Your Hands Go

Blue Jade

Warmer Than Gold

Thorns In My Heart

Out of This Place

Chasin Luv

Seaside Story

Oscillating

Hello Miss Blue

Never Should Have Said

Crash Down Feeling

September Grey