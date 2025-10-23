GUV to release new album, share “Let Your Hands Go” video

by Em Moore
GUV, the solo project of Ben Cook, which was formerly known as Young Guv, has announced that he will be releasing a new album. It is called Warmer Than Gold and will be out on January 30 via Run For Cover Records. A video for his new song “Let Your Hands Go” has also been released. GUV released GUV III and IV in 2024. Check out the video and tracklist below.
Warmer Than Gold Tracklist
Let Your Hands Go
Blue Jade
Warmer Than Gold
Thorns In My Heart
Out of This Place
Chasin Luv
Seaside Story
Oscillating
Hello Miss Blue
Never Should Have Said
Crash Down Feeling
September Grey