Maid of Ace announce European tour

Maid of Ace have announced European tour dates for this December. The shows begin on December 23 in Rouen, France and wrap up on December 21 in Berlin, Germany. Maid of Ace released their single “These R The Days” in June and released their album Live Fast or Die in 2020. Check out the dates below.

DateVenueCity
Dec 12Fury DefenduRouen, FR
Dec 13Rock PalastBochum, DE
Dec 14PitcherDusseldorf, DE
Dec 16SedelLuzern, CH
Dec 17ZauberbergPassau, DE
Dec 19Rock CafePrague, CZ
Dec 20ChemiefabrikDresden, DE
Dec 21Wild at HeartBerlin, DE