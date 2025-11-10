Maid of Ace have announced European tour dates for this December. The shows begin on December 23 in Rouen, France and wrap up on December 21 in Berlin, Germany. Maid of Ace released their single “These R The Days” in June and released their album Live Fast or Die in 2020. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Dec 12
|Fury Defendu
|Rouen, FR
|Dec 13
|Rock Palast
|Bochum, DE
|Dec 14
|Pitcher
|Dusseldorf, DE
|Dec 16
|Sedel
|Luzern, CH
|Dec 17
|Zauberberg
|Passau, DE
|Dec 19
|Rock Cafe
|Prague, CZ
|Dec 20
|Chemiefabrik
|Dresden, DE
|Dec 21
|Wild at Heart
|Berlin, DE