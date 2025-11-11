Hayley Williams adds more dates to upcoming solo tour (US, Canada, UK, EU)

Hayley Williams
by Tours

Hayley Williams has added additional tour dates to her upcoming solo tour. Additional dates have been added in Atlanta, Toronto, New York, Baltimore, Silver Spring, Minneapolis, Chicago, Nashville, Austin, Oakland, Los Angles, Cologne, London, Manchester, Glasgow, and Dublin. Hayley Williams released her album Ego Death at a Bachelorette Party earlier this year and has been nominated for 4 Grammys for the album. Check out the updated dates below.

DateVenueCityDetails
Mar 27TabernacleAtlanta, GAw/Water From Your Eyes
Mar 28TabernacleAtlanta, GAw/Water From Your Eyes
Mar 31Massey HallToronto, ONw/Water From Your Eyes
Apr 01Massey HallToronto, ONw/Water From Your Eyes
Apr 03Citizens House of BluesBoston, MAw/Water From Your Eyes
Apr 04Citizens House of BluesBoston, MAw/Water From Your Eyes
Apr 06Franklin Music HallPhiladelphia, PAw/Water From Your Eyes
Apr 07Franklin Music HallPhiladelphia, PAw/Water From Your Eyes
Apr 09Hammerstein BallroomNew York, NYw/Water From Your Eyes
Apr 10Hammerstein BallroomNew York, NYw/Water From Your Eyes
Apr 12Hammerstein BallroomNew York, NYw/Water From Your Eyes
Apr 14The LyricBaltimore, MDw/Water From Your Eyes
Apr 15The FillmoreSilver Spring, MDw/Water From Your Eyes
Apr 17The FillmoreMinneapolis, MNw/Water From Your Eyes
Apr 18The FillmoreMinneapolis, MNw/Water From Your Eyes
Apr 21Byline Bank Aragon BallroomChicago, ILw/Water From Your Eyes
Apr 22Byline Bank Aragon BallroomChicago, ILw/Water From Your Eyes
Apr 25Ryman AuditoriumNashville, TNw/Water From Your Eyes
Apr 27Ryman AuditoriumNashville, TNw/Water From Your Eyes
Apr 28Ryman AuditoriumNashville, TNw/Water From Your Eyes
May 02ACL Live at The Moody TheaterAustin, TXw/Water From Your Eyes
May 03ACL Live at The Moody TheaterAustin, TXw/Water From Your Eyes
May 05The Van BurenPhoenix, AZw/Water From Your Eyes
May 07Fox TheaterOakland, CAw/Water From Your Eyes
May 09Fox TheaterOakland, CAw/Water From Your Eyes
May 10Fox TheaterOakland, CAw/Water From Your Eyes
May 12The WilternLos Angeles, CAw/Water From Your Eyes
May 13The WilternLos Angeles, CAw/Water From Your Eyes
May 15The WilternLos Angeles, CAw/Water From Your Eyes
Jun 05AlcatrazMilan, Italyw/Snuggle
Jun 08ParadisoAmsterdam, Netherlandsw/Water From Your Eyes
Jun 10Live Music HallCologne, Germanyw/Snuggle
Jun 11Live Music HallCologne, Germanyw/Snuggle
Jun 15TempodromeBerlin, Germanyw/Water From Your Eyes
Jun 16PoolenCopenhagen, Denmarkw/Water From Your Eyes
Jun 19RoundhouseLondon, United Kingdomw/Water From Your Eyes, Tiberius b
Jun 20RoundhouseLondon, United Kingdomw/Water From Your Eyes, Tiberius b
Jun 22Academy 1Manchester, United Kingdomw/Water From Your Eyes
Jun 23Academy 1Manchester, United Kingdomw/Water From Your Eyes
Jun 26O2 AcademyGlasgow, United Kingdomw/Water From Your Eyes
Jun 27O2 AcademyGlasgow, United Kingdomw/Water From Your Eyes
Jun 29National StadiumDublin, Irelandw/Water From Your Eyes
Jun 30National StadiumDublin, Irelandw/Water From Your Eyes