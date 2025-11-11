Hayley Williams has added additional tour dates to her upcoming solo tour. Additional dates have been added in Atlanta, Toronto, New York, Baltimore, Silver Spring, Minneapolis, Chicago, Nashville, Austin, Oakland, Los Angles, Cologne, London, Manchester, Glasgow, and Dublin. Hayley Williams released her album Ego Death at a Bachelorette Party earlier this year and has been nominated for 4 Grammys for the album. Check out the updated dates below.
|Date
|Venue
|City
|Details
|Mar 27
|Tabernacle
|Atlanta, GA
|w/Water From Your Eyes
|Mar 28
|Tabernacle
|Atlanta, GA
|w/Water From Your Eyes
|Mar 31
|Massey Hall
|Toronto, ON
|w/Water From Your Eyes
|Apr 01
|Massey Hall
|Toronto, ON
|w/Water From Your Eyes
|Apr 03
|Citizens House of Blues
|Boston, MA
|w/Water From Your Eyes
|Apr 04
|Citizens House of Blues
|Boston, MA
|w/Water From Your Eyes
|Apr 06
|Franklin Music Hall
|Philadelphia, PA
|w/Water From Your Eyes
|Apr 07
|Franklin Music Hall
|Philadelphia, PA
|w/Water From Your Eyes
|Apr 09
|Hammerstein Ballroom
|New York, NY
|w/Water From Your Eyes
|Apr 10
|Hammerstein Ballroom
|New York, NY
|w/Water From Your Eyes
|Apr 12
|Hammerstein Ballroom
|New York, NY
|w/Water From Your Eyes
|Apr 14
|The Lyric
|Baltimore, MD
|w/Water From Your Eyes
|Apr 15
|The Fillmore
|Silver Spring, MD
|w/Water From Your Eyes
|Apr 17
|The Fillmore
|Minneapolis, MN
|w/Water From Your Eyes
|Apr 18
|The Fillmore
|Minneapolis, MN
|w/Water From Your Eyes
|Apr 21
|Byline Bank Aragon Ballroom
|Chicago, IL
|w/Water From Your Eyes
|Apr 22
|Byline Bank Aragon Ballroom
|Chicago, IL
|w/Water From Your Eyes
|Apr 25
|Ryman Auditorium
|Nashville, TN
|w/Water From Your Eyes
|Apr 27
|Ryman Auditorium
|Nashville, TN
|w/Water From Your Eyes
|Apr 28
|Ryman Auditorium
|Nashville, TN
|w/Water From Your Eyes
|May 02
|ACL Live at The Moody Theater
|Austin, TX
|w/Water From Your Eyes
|May 03
|ACL Live at The Moody Theater
|Austin, TX
|w/Water From Your Eyes
|May 05
|The Van Buren
|Phoenix, AZ
|w/Water From Your Eyes
|May 07
|Fox Theater
|Oakland, CA
|w/Water From Your Eyes
|May 09
|Fox Theater
|Oakland, CA
|w/Water From Your Eyes
|May 10
|Fox Theater
|Oakland, CA
|w/Water From Your Eyes
|May 12
|The Wiltern
|Los Angeles, CA
|w/Water From Your Eyes
|May 13
|The Wiltern
|Los Angeles, CA
|w/Water From Your Eyes
|May 15
|The Wiltern
|Los Angeles, CA
|w/Water From Your Eyes
|Jun 05
|Alcatraz
|Milan, Italy
|w/Snuggle
|Jun 08
|Paradiso
|Amsterdam, Netherlands
|w/Water From Your Eyes
|Jun 10
|Live Music Hall
|Cologne, Germany
|w/Snuggle
|Jun 11
|Live Music Hall
|Cologne, Germany
|w/Snuggle
|Jun 15
|Tempodrome
|Berlin, Germany
|w/Water From Your Eyes
|Jun 16
|Poolen
|Copenhagen, Denmark
|w/Water From Your Eyes
|Jun 19
|Roundhouse
|London, United Kingdom
|w/Water From Your Eyes, Tiberius b
|Jun 20
|Roundhouse
|London, United Kingdom
|w/Water From Your Eyes, Tiberius b
|Jun 22
|Academy 1
|Manchester, United Kingdom
|w/Water From Your Eyes
|Jun 23
|Academy 1
|Manchester, United Kingdom
|w/Water From Your Eyes
|Jun 26
|O2 Academy
|Glasgow, United Kingdom
|w/Water From Your Eyes
|Jun 27
|O2 Academy
|Glasgow, United Kingdom
|w/Water From Your Eyes
|Jun 29
|National Stadium
|Dublin, Ireland
|w/Water From Your Eyes
|Jun 30
|National Stadium
|Dublin, Ireland
|w/Water From Your Eyes