Dayglo Abortions have announced a tour of Ontario and Quebec. The tour is called ‘The Santa Clause Parade Massacre Tour’ and will begin on December 19 in Niagara Falls, Ontario. The trek will wrap up on December 31 in Ottawa, Ontario. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Dec 19
|Camp Cataract
|Niagara Falls, ON
|Dec 20
|Bovine Sex Club
|Toronto, ON
|Dec 21
|The Union
|Kitchener, ON
|Dec 22
|Paddy’s Underground
|Tillsonburg, ON
|Dec 23
|AJ’s Music Hall
|Sarnia, ON
|Dec 26
|Le Source de Martiniere
|Quebec City, QC
|Dec 27
|Les Foufounes Electriques
|Montreal, QC
|Dec 28
|Doors Pub
|Hamilton, ON
|Dec 29
|Biltmore Theatre
|Oshawa, ON
|Dec 31
|The Dominion Tavern
|Ottawa, ON