Dayglo Abortions to tour Ontario and Quebec

Dayglo Abortions
by Tours

Dayglo Abortions have announced a tour of Ontario and Quebec. The tour is called ‘The Santa Clause Parade Massacre Tour’ and will begin on December 19 in Niagara Falls, Ontario. The trek will wrap up on December 31 in Ottawa, Ontario. Check out the dates below.

DateVenueCity
Dec 19Camp CataractNiagara Falls, ON
Dec 20Bovine Sex ClubToronto, ON
Dec 21The UnionKitchener, ON
Dec 22Paddy’s UndergroundTillsonburg, ON
Dec 23AJ’s Music HallSarnia, ON
Dec 26Le Source de MartiniereQuebec City, QC
Dec 27Les Foufounes ElectriquesMontreal, QC
Dec 28Doors PubHamilton, ON
Dec 29Biltmore TheatreOshawa, ON
Dec 31The Dominion TavernOttawa, ON