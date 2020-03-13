Florida pop-punks Worst Party Ever have announced an April tour of the American West coast. Worst Party Ever released here, online in 2020 on No Sleep Records. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Apr 10
|924 Gilman
|Berkeley, CA
|Apr 11
|Burger Spot
|Medford, OR
|Apr 12
|Old Nicks
|Salem, OR
|Apr 13
|Cruzroom Annex
|Portland, OR
|Apr 14
|Lucky Liquor
|Seattle, WA
|Apr 16
|Gold Blood
|Salt Lake City, UT
|Apr 18
|SubRosa
|Santa Cruz, CA
|Apr 19
|Space Bar
|San Diego, CA
|Apr 20
|FTG Warehouse
|Los Angeles, CA