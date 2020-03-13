Worst Party Ever announce tour (US)

Worst Party Ever
by Tours

Florida pop-punks Worst Party Ever have announced an April tour of the American West coast. Worst Party Ever released here, online in 2020 on No Sleep Records. Check out the dates below.

DateVenueCity
Apr 10924 GilmanBerkeley, CA
Apr 11Burger SpotMedford, OR
Apr 12Old NicksSalem, OR
Apr 13Cruzroom AnnexPortland, OR
Apr 14Lucky LiquorSeattle, WA
Apr 16Gold BloodSalt Lake City, UT
Apr 18SubRosaSanta Cruz, CA
Apr 19Space BarSan Diego, CA
Apr 20FTG WarehouseLos Angeles, CA