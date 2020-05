We Are One to host live acoustic event

View this post on Instagram

Dia 9 de Maio, acontece uma mega live por uma grande causa, e nós precisamos de todos vocês juntos nisso. O WeAreOne Tour que acontece todo ano desde sua primeira edição, que contou com o Lagwagon como headliner, surgiu da união de vários produtores e parceiros dentro e fora do Brasil em 2016. Com o mesmo ideal de nos mantermos juntos, nesse caos e crise (COVID-19) que estamos enfrentando, decidimos fazer a versão live acústica da turnê, com bandas do mundo inteiro. O intuito dessa live é fazer com que todos fiquemos em casa e bater a meta de arrecadar R$10.000 pra ajudar um projeto social chamado Fogão Na Rua https://www.instagram.com/fogaonarua/ e site: https://www.fogaonarua.com.br . O Fogão na Rua existe desde 2016 e oferece em suas ações mensais; além de refeições, água, cobertores, roupas e artigos de higiene pessoal ; muito acolhimento, amor ao próximo e um momento de dignidade as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Trata-se de um projeto sério, bem organizado e gerenciado que estamos mais que felizes em ajudar. Você pode doar agora mesmo pelo link: https://abacashi.com/p/weareone-live Teremos um grande time formado por: All the Postcards (BRA), Against the Hero (BRA), Zander (BRA), MakeWar (USA), Adrenalized (ESP), Decline (AUS), Antillectual (HOL), Much The Same (USA), Belvedere (CAN), Strung Out (USA) e Face to Face (USA). O We Are One Live Acoustic vai ao ar dia 9 de Maio a partir das 5:00 da tarde no nosso canal do Youtube no link:

É importante ressaltar que essa live não tem fundos lucrativos e todo dinheiro arrecadado será revertido para a compra dos itens de doação, citados acima, que serão entregues para as próximas ações do projeto "Fogão Na Rua". Contamos com a ajuda de vocês!

