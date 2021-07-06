Billy Idol announces 2021 tour dates

by John Gentile
Billy Idol is touring North America starting in August. He'll be hitting the West Coast, the East Coast, and a few other dates. You can see those below. He last released Kings & Queens of the Underground in 2014.
|Date
|City
|Venue
|AUGUST 1 (SUN)
|CEDAR RAPIDS, IA
|MCGRATH AMPHITHEATRE
|AUGUST 3 (TUE)
|HUBER HEIGHTS, OH
|ROSE MUSIC CENTER
|AUGUST 7 (SAT)
|NEW LENOX, IL
|TRIPLE PLAY CONCERT SERIES
|AUGUST 8 (SUN)
|WEST ALLIS, WI
|WISCONSIN STATE FAIR
|AUGUST 12 (THU)
|AIRWAY HEIGHTS, WA
|NORTHERN QUEST RESORT
|AUGUST 15 (SUN)
|TULALIP, WA
|TULALIP RESORT CASINO
|AUGUST 17 (TUE)
|MANSON, WA
|DEEP WATER AMPHITHEATER
|AUGUST 19 (THU)
|SARATOGA, CA
|MOUNTAIN WINERY
|AUGUST 21 (SAT)
|NAPA, CA
|OXBOW RIVERSTAGE
|SEPTEMBER 4 (SAT)
|PALMER, AK
|ALASKA STATE FAIR
|SEPTEMBER 18 (SAT)
|WEST SPRINGFIELD, MA
|THE BIG E
|SEPTEMBER 19 (SUN)
|ASBURY PARK, NJ
|SEA.HEAR.NOW FESTIVAL
|SEPTEMBER 22 (WED)
|PORT CHESTER, NY
|THE CAPITOL THEATRE
|SEPTEMBER 24 (FRI)
|ROANOKE, VA
|ELMWOOD PARK
|SEPTEMBER 25 (SAT)
|CHARLES TOWN, WV
|HOLLYWOOD CASINO
|OCTOBER 16 (SAT)
|LAS VEGAS, NV
|THE COSMOPOLITAN
|OCTOBER 17 (SUN)
|LAS VEGAS, NV
|THE COSMOPOLITAN
|OCTOBER 22 (FRI)
|LAS VEGAS, NV
|THE COSMOPOLITAN
|OCTOBER 23 (SAT)
|LAS VEGAS, NV
|THE COSMOPOLITAN
|OCTOBER 25 (MON) through OCTOBER 30 (SAT)
|PLAYA MUJERES
|THE SANDS