Billy Idol announces 2021 tour dates

Billy Idol announces 2021 tour dates
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Billy Idol is touring North America starting in August. He'll be hitting the West Coast, the East Coast, and a few other dates. You can see those below. He last released Kings & Queens of the Underground in 2014.

DateCityVenue
AUGUST 1 (SUN)CEDAR RAPIDS, IAMCGRATH AMPHITHEATRE
AUGUST 3 (TUE)HUBER HEIGHTS, OHROSE MUSIC CENTER
AUGUST 7 (SAT)NEW LENOX, ILTRIPLE PLAY CONCERT SERIES
AUGUST 8 (SUN)WEST ALLIS, WIWISCONSIN STATE FAIR
AUGUST 12 (THU)AIRWAY HEIGHTS, WANORTHERN QUEST RESORT
AUGUST 15 (SUN)TULALIP, WATULALIP RESORT CASINO
AUGUST 17 (TUE)MANSON, WADEEP WATER AMPHITHEATER
AUGUST 19 (THU)SARATOGA, CAMOUNTAIN WINERY
AUGUST 21 (SAT)NAPA, CAOXBOW RIVERSTAGE
SEPTEMBER 4 (SAT)PALMER, AKALASKA STATE FAIR
SEPTEMBER 18 (SAT)WEST SPRINGFIELD, MATHE BIG E
SEPTEMBER 19 (SUN)ASBURY PARK, NJSEA.HEAR.NOW FESTIVAL
SEPTEMBER 22 (WED)PORT CHESTER, NYTHE CAPITOL THEATRE
SEPTEMBER 24 (FRI)ROANOKE, VAELMWOOD PARK
SEPTEMBER 25 (SAT)CHARLES TOWN, WVHOLLYWOOD CASINO
OCTOBER 16 (SAT)LAS VEGAS, NVTHE COSMOPOLITAN
OCTOBER 17 (SUN)LAS VEGAS, NVTHE COSMOPOLITAN
OCTOBER 22 (FRI)LAS VEGAS, NVTHE COSMOPOLITAN
OCTOBER 23 (SAT)LAS VEGAS, NVTHE COSMOPOLITAN
OCTOBER 25 (MON) through OCTOBER 30 (SAT)PLAYA MUJERESTHE SANDS