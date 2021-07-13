Sparks announce 2022 tour dates

Sparks announce 2022 tour dates
by Tours

Sparks have announced a North American tour for 2022. This is their first North American tour in five years and tickets go on sale Friday, July 16. Sparks will be releasing their soundtrack to the movie Annette on August 6. The band released their documentary in June and released their album A Steady Drip, Drip, Drip in 2020. Check out the dates below.

DateVenueCity
Feb 07, 2022Walt Disney Concert HallLos Angeles, CA
Feb 08, 2022Walt Disney Concert HallLos Angeles, CA
Mar 11, 2022Warfield TheatreSan Francisco, CA
Mar 13, 2022Crystal BallroomPortland, OR
Mar 14, 2022The ShowboxSeattle, WA
Mar 15, 2022Vogue TheatreVancouver, BC
Mar 18, 2022Fizgerald TheatreSt. Paul, MN
Mar 19, 2022Copernicus CenterChicago, IL
Mar 21, 2022The EasternAtlanta, GA
Mar 22, 2022Ryman AudiotoriumNashville, TN
Mar 24, 2022Big Ears FestivalKnoxville, TN
Mar 25, 2022Lincoln TheatreRaleigh, NC
Mar 26, 2022Lincoln TheatreWashington, DC
Mar 28, 2022The Town HallNew York, NY
Mar 30, 2022Boch Center Schubert TheatreBoston, MA
Apr 01, 2022Royal Oak Music TheatreRoyal Oak, MI
Apr 02, 2022Queen Elizabeth TheatreToronto, ON