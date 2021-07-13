Sparks have announced a North American tour for 2022. This is their first North American tour in five years and tickets go on sale Friday, July 16. Sparks will be releasing their soundtrack to the movie Annette on August 6. The band released their documentary in June and released their album A Steady Drip, Drip, Drip in 2020. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Feb 07, 2022
|Walt Disney Concert Hall
|Los Angeles, CA
|Feb 08, 2022
|Walt Disney Concert Hall
|Los Angeles, CA
|Mar 11, 2022
|Warfield Theatre
|San Francisco, CA
|Mar 13, 2022
|Crystal Ballroom
|Portland, OR
|Mar 14, 2022
|The Showbox
|Seattle, WA
|Mar 15, 2022
|Vogue Theatre
|Vancouver, BC
|Mar 18, 2022
|Fizgerald Theatre
|St. Paul, MN
|Mar 19, 2022
|Copernicus Center
|Chicago, IL
|Mar 21, 2022
|The Eastern
|Atlanta, GA
|Mar 22, 2022
|Ryman Audiotorium
|Nashville, TN
|Mar 24, 2022
|Big Ears Festival
|Knoxville, TN
|Mar 25, 2022
|Lincoln Theatre
|Raleigh, NC
|Mar 26, 2022
|Lincoln Theatre
|Washington, DC
|Mar 28, 2022
|The Town Hall
|New York, NY
|Mar 30, 2022
|Boch Center Schubert Theatre
|Boston, MA
|Apr 01, 2022
|Royal Oak Music Theatre
|Royal Oak, MI
|Apr 02, 2022
|Queen Elizabeth Theatre
|Toronto, ON