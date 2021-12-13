Flogging Molly announces US tour

Flogging Molly
by Tours

Flogging Molly have announced American tour dates for this spring. Russkaja and Vandoliers will be playing support on all dates. Tickets go on sale Friday, December 17. Flogging Molly released Life Is Good in 2017. Check out the dates below.

DateVenueCity
Mar 08The Mill and MineKnoxville, TN
Mar 09Mars Music HallHuntsville, AL
Mar 11The TrumanKansas City, MO
Mar 12Cain's BallroomTulsa, OK
Mar 13Stubb's Waller CreekAustin, TX
Mar 15The MarqueeTempe, AZ
Mar 17Hollywood PalladiumLos Angeles, CA
Mar 18Harrah's Resort SocalFunner, CA
Mar 19Fantasy Springs Resort CasinoIndio, CA
Mar 20Grand Sierra ResortReno, CA
Mar 22The CatalystSanta Cruz, CA
Mar 23Golden State TheatreMontery, CA
Mar 25Fox TheaterOakland, CA
Mar 26Ventura Music HallVentura, CA