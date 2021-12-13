Flogging Molly have announced American tour dates for this spring. Russkaja and Vandoliers will be playing support on all dates. Tickets go on sale Friday, December 17. Flogging Molly released Life Is Good in 2017. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Mar 08
|The Mill and Mine
|Knoxville, TN
|Mar 09
|Mars Music Hall
|Huntsville, AL
|Mar 11
|The Truman
|Kansas City, MO
|Mar 12
|Cain's Ballroom
|Tulsa, OK
|Mar 13
|Stubb's Waller Creek
|Austin, TX
|Mar 15
|The Marquee
|Tempe, AZ
|Mar 17
|Hollywood Palladium
|Los Angeles, CA
|Mar 18
|Harrah's Resort Socal
|Funner, CA
|Mar 19
|Fantasy Springs Resort Casino
|Indio, CA
|Mar 20
|Grand Sierra Resort
|Reno, CA
|Mar 22
|The Catalyst
|Santa Cruz, CA
|Mar 23
|Golden State Theatre
|Montery, CA
|Mar 25
|Fox Theater
|Oakland, CA
|Mar 26
|Ventura Music Hall
|Ventura, CA