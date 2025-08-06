Billy Idol to tour South America and Mexico

Contributed by desertburst92, Posted by Em Moore
Billy Idol has announced tour dates for South America and Mexico. The trek begins on November 8 in Sao Paulo, Brazil and wraps up on November 30 in Mexico. Billy Idol released his album Dream Into It earlier this year. Check out the dates below.
|Date
|City
|Venue
|Nov 08
|São Paulo, Brazil
|Vibra
|Nov 12
|Curitiba, Brazil
|CAP Amphitheatre
|Nov 15
|Buenos Aires, Argentina
|Movistar Arena
|Nov 18
|Santiago, Chile
|Movistar Arena
|Nov 22
|Lima, Perú
|Arena 1
|Nov 25
|Bogotá, Colombia
|Movistar Arena
|Nov 30
|Ciudad de México, México
|Estadio Harp