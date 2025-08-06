Billy Idol to tour South America and Mexico

Billy Idol has announced tour dates for South America and Mexico. The trek begins on November 8 in Sao Paulo, Brazil and wraps up on November 30 in Mexico. Billy Idol released his album Dream Into It earlier this year. Check out the dates below.

DateCityVenue
Nov 08São Paulo, BrazilVibra
Nov 12Curitiba, BrazilCAP Amphitheatre
Nov 15Buenos Aires, ArgentinaMovistar Arena
Nov 18Santiago, ChileMovistar Arena
Nov 22Lima, PerúArena 1
Nov 25Bogotá, ColombiaMovistar Arena
Nov 30Ciudad de México, MéxicoEstadio Harp