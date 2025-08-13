Just Mustard to release new album, share “WE WERE JUST HERE” video

Just Mustard
by

Irish rockers Just Mustard have announced that they will be releasing a new album. It’s called WE WERE JUST HERE and will be out on October 24 via Partisan Records. The band has also released a video for the title track which was directed by Greg Purcell. Just Mustard released their album Heart Under in 2022. Check out the video and tracklist below.

WE WERE JUST HERE Tracklist

POLLYANNA

ENDLESS DEATHLESS

SILVER

DREAMER

WE WERE JUST HERE

SOMEWHERE

DANDELION

THAT I MIGHT NOT SEE

THE STEPS

OUT OF HEAVEN