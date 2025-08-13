Just Mustard to release new album, share “WE WERE JUST HERE” video

by Em Moore
Irish rockers Just Mustard have announced that they will be releasing a new album. It’s called WE WERE JUST HERE and will be out on October 24 via Partisan Records. The band has also released a video for the title track which was directed by Greg Purcell. Just Mustard released their album Heart Under in 2022. Check out the video and tracklist below.
WE WERE JUST HERE Tracklist
POLLYANNA
ENDLESS DEATHLESS
SILVER
DREAMER
WE WERE JUST HERE
SOMEWHERE
DANDELION
THAT I MIGHT NOT SEE
THE STEPS
OUT OF HEAVEN