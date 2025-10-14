Dim Wizard to tour UK

by Tours

Dim Wizard has announced UK tour dates. The tour begins on November 20 in Newcastle and wraps up on December 6 in London. Nathy SG, Lovers Turn to Monsters, Cheerbleederz, Hamburger, and Spank Hair will be joining them on select dates. Check out the dates below.

DateVenueCityDetails
Nov 30Mean Eyed CatNewcastle, UKw/Nathy SG
Dec 02Bar BlocGlasgow, Scotlandw/Lovers Turn to Monsters
Dec 04The CroftBristol, UKw/Cheerbleederz, Hamburger
Dec 05Common GroundOxford, UKw/Cheerbleederz, Spank Hair
Dec 06New River StudiosLondon, UKw/Cheerbleederz, Spank Hair