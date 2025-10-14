Dim Wizard has announced UK tour dates. The tour begins on November 20 in Newcastle and wraps up on December 6 in London. Nathy SG, Lovers Turn to Monsters, Cheerbleederz, Hamburger, and Spank Hair will be joining them on select dates. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Details
|Nov 30
|Mean Eyed Cat
|Newcastle, UK
|w/Nathy SG
|Dec 02
|Bar Bloc
|Glasgow, Scotland
|w/Lovers Turn to Monsters
|Dec 04
|The Croft
|Bristol, UK
|w/Cheerbleederz, Hamburger
|Dec 05
|Common Ground
|Oxford, UK
|w/Cheerbleederz, Spank Hair
|Dec 06
|New River Studios
|London, UK
|w/Cheerbleederz, Spank Hair