Sincere Engineer have announced dates for their first headlining tour. Cliffdiver, Canadian Rifle, and Phony will be joining them on select dates. Sincere Engineer will be releasing their new album Cheap Grills on September 22 and released Bless My Psyche in 2021. Check out the dates below.
|Date
|City
|Venue
|Details
|10/12
|Dallas, TX
|Sundown at Granada
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/13
|Houston, TX
|The Secret Group
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/14
|Austin, TX
|Austin City Limits
|Sincere Engineer only
|10/16
|Atlanta, GA
|The Masquerade
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/17
|Durham, NC
|The Pinhook
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/19
|Brooklyn, NY
|Brooklyn Made
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/20
|Asbury Park, NJ
|Bond Street Basement
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/21
|Medford, MA
|Deep Cuts
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|10/22
|Philadelphia, PA
|Ukie Club
|with Cliffdiver & Canadian Rifle
|11/10
|Albany, CA
|Ivy Room
|with Cliffdiver & Phony
|11/11
|Los Angeles, CA
|The Echo
|with Cliffdiver & Phony
|11/12
|Anaheim, CA
|House of Blues
|with Cliffdiver & Phony
|11/13
|Mesa, AZ
|The Nile Theater
|with Cliffdiver & Phony
|11/15
|Salt Lake City, UT
|Kilby Court
|with Cliffdiver & Phony
|11/16
|Denver, CO
|Lost Lake
|with Cliffdiver & Phony