Sincere Engineer announces US headlining tour

Sincere Engineer
by Tours

Sincere Engineer have announced dates for their first headlining tour. Cliffdiver, Canadian Rifle, and Phony will be joining them on select dates. Sincere Engineer will be releasing their new album Cheap Grills on September 22 and released Bless My Psyche in 2021. Check out the dates below.

DateCityVenueDetails
10/12Dallas, TXSundown at Granadawith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/13Houston, TXThe Secret Groupwith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/14Austin, TXAustin City LimitsSincere Engineer only
10/16Atlanta, GAThe Masqueradewith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/17Durham, NCThe Pinhookwith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/19Brooklyn, NYBrooklyn Madewith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/20Asbury Park, NJBond Street Basementwith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/21Medford, MADeep Cutswith Cliffdiver & Canadian Rifle
10/22Philadelphia, PAUkie Clubwith Cliffdiver & Canadian Rifle
11/10Albany, CAIvy Roomwith Cliffdiver & Phony
11/11Los Angeles, CAThe Echowith Cliffdiver & Phony
11/12Anaheim, CAHouse of Blueswith Cliffdiver & Phony
11/13Mesa, AZThe Nile Theaterwith Cliffdiver & Phony
11/15Salt Lake City, UTKilby Courtwith Cliffdiver & Phony
11/16Denver, COLost Lakewith Cliffdiver & Phony