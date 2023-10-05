Portrayal of Guilt to tour the US and Canada

Portrayal Of Guilt
by Tours

Portrayal of Guilt have announced tour dates for the US and Canada for this fall. They will be playing select dates with True Body, Lathe of Heaven, Baroness, and Botch. Portrayal of Guilt released their album Devil Music earlier this year. Check out the dates below.

DateCityVenueDetails
10/19AUSTIN, TXEMO’Sw/Botch
10/20DALLAS, TXECHO LOUNGE & MUSIC HALLw/Baroness
10/21HOUSTON, TXHOUSE OF BLUES HOUSTONw/Baroness
10/22AUSTIN, TXEMPIRE CONTROL ROOM & GARAGEw/Baroness
10/25OKLAHOMA CITY, OK89TH STREET OKC
10/26KANSAS CITY, MOHOWDY
10/27DAVENPORT, IARACCOON MOTEL
10/28KALAMAZOO, MICAT’S CRADLE
10/29TORONTO, ONTHE GARRISON
10/30MONTREAL, QCBAR LE RITZ PDB
10/31BRATTLEBORO, VTTHE STONE CHURCHw/LATHE OF HEAVEN
11/01BOSTON, MADEEP CUTSw/LATHE OF HEAVEN
11/02PHILADELPHIA, PAFOTO CLUBw/LATHE OF HEAVEN
11/03BROOKLYN, NYSAINT VITUSw/LATHE OF HEAVEN, TRUE BODY
11/04WASHINGTON, DCSLASH RUNw/TRUE BODY
11/06RICHMOND, VABANDITO’Sw/TRUE BODY
11/07ASHEVILLE, NCSTATIC AGE RECORDSw/TRUE BODY
11/08SAVANNAH, GALODGE OF SORROWSw/TRUE BODY
11/09TAMPA, FLTHE ORPHEUMw/TRUE BODY
11/10LAKE WORTH, FLPROPAGANDAw/TRUE BODY
11/11JACKSONVILLE, FLRAIN DOGSw/TRUE BODY
11/12ORLANDO, FLCONDUITw/TRUE BODY
11/13GAINESVILLE, FLOX STOREw/TRUE BODY
11/14PENSACOLA, FLTHE HANDLEBARw/TRUE BODY
11/15HATTIESBURG, MSTHE FAT CATw/TRUE BODY