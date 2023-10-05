Portrayal of Guilt have announced tour dates for the US and Canada for this fall. They will be playing select dates with True Body, Lathe of Heaven, Baroness, and Botch. Portrayal of Guilt released their album Devil Music earlier this year. Check out the dates below.
|Date
|City
|Venue
|Details
|10/19
|AUSTIN, TX
|EMO’S
|w/Botch
|10/20
|DALLAS, TX
|ECHO LOUNGE & MUSIC HALL
|w/Baroness
|10/21
|HOUSTON, TX
|HOUSE OF BLUES HOUSTON
|w/Baroness
|10/22
|AUSTIN, TX
|EMPIRE CONTROL ROOM & GARAGE
|w/Baroness
|10/25
|OKLAHOMA CITY, OK
|89TH STREET OKC
|10/26
|KANSAS CITY, MO
|HOWDY
|10/27
|DAVENPORT, IA
|RACCOON MOTEL
|10/28
|KALAMAZOO, MI
|CAT’S CRADLE
|10/29
|TORONTO, ON
|THE GARRISON
|10/30
|MONTREAL, QC
|BAR LE RITZ PDB
|10/31
|BRATTLEBORO, VT
|THE STONE CHURCH
|w/LATHE OF HEAVEN
|11/01
|BOSTON, MA
|DEEP CUTS
|w/LATHE OF HEAVEN
|11/02
|PHILADELPHIA, PA
|FOTO CLUB
|w/LATHE OF HEAVEN
|11/03
|BROOKLYN, NY
|SAINT VITUS
|w/LATHE OF HEAVEN, TRUE BODY
|11/04
|WASHINGTON, DC
|SLASH RUN
|w/TRUE BODY
|11/06
|RICHMOND, VA
|BANDITO’S
|w/TRUE BODY
|11/07
|ASHEVILLE, NC
|STATIC AGE RECORDS
|w/TRUE BODY
|11/08
|SAVANNAH, GA
|LODGE OF SORROWS
|w/TRUE BODY
|11/09
|TAMPA, FL
|THE ORPHEUM
|w/TRUE BODY
|11/10
|LAKE WORTH, FL
|PROPAGANDA
|w/TRUE BODY
|11/11
|JACKSONVILLE, FL
|RAIN DOGS
|w/TRUE BODY
|11/12
|ORLANDO, FL
|CONDUIT
|w/TRUE BODY
|11/13
|GAINESVILLE, FL
|OX STORE
|w/TRUE BODY
|11/14
|PENSACOLA, FL
|THE HANDLEBAR
|w/TRUE BODY
|11/15
|HATTIESBURG, MS
|THE FAT CAT
|w/TRUE BODY