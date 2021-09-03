Alkaline Trio and Taking Back Sunday have announced a co-headlining UK tour for 2022. Tickets go on sale September 10. Alkaline Trio will be touring the US with Bad Religion and War On Women this fall and released Is This Thing Cursed? in 2018. Taking Back Sunday released Tidal Wave in 2016. Check out the dates below.
|Date
|Venue
|City
|Mar 01, 2022
|O2 City Hall
|Newcastle, UK
|Mar 02, 2022
|O2 Academy
|Glasgow, UK
|Mar 04, 2022
|O2 Victoria Warehouse
|Manchester, UK
|Mar 05, 2022
|O2 Academy
|Birmingham, UK
|Mar 06, 2022
|O2 Academy Brixon
|London, UK