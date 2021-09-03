Alkaline Trio/Taking Back Sunday (UK)

Alkaline Trio/Taking Back Sunday (UK)
by Tours

Alkaline Trio and Taking Back Sunday have announced a co-headlining UK tour for 2022. Tickets go on sale September 10. Alkaline Trio will be touring the US with Bad Religion and War On Women this fall and released Is This Thing Cursed? in 2018. Taking Back Sunday released Tidal Wave in 2016. Check out the dates below.

DateVenueCity
Mar 01, 2022O2 City HallNewcastle, UK
Mar 02, 2022O2 AcademyGlasgow, UK
Mar 04, 2022O2 Victoria WarehouseManchester, UK
Mar 05, 2022O2 AcademyBirmingham, UK
Mar 06, 2022O2 Academy BrixonLondon, UK