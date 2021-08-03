Blackpool based punk festival, Rebellion Fest, have announced their initial 2022 line up. This round of announcement included performances by The Stranglers, The Levellers, Cock Sparrer, Bad Religion, Stiff Little Fingers, Circle Jerks, The Dickies, Discharge, Subhumans, The Bouncing Souls, DOA, Cro Mags and many more. The event will happen on August 4th to 7th, 2022 at Winter Gardens in Blackpool, UK. For more information on the event or to find out when tickets will go on sale, click here.
Line up
THE STRANGLERS
THE LEVELLERS
COCK SPARRER
BAD RELIGION
STIFF LITTLE FINGERS
SHAM 69
CIRCLE JERKS
THE UNDERTONES
SKIDS
PETER HOOK & THE LIGHT
THE EXPLOITED
STEVE IGNORANT CRASS SET
TOM ROBINSON BAND
MISTY IN ROOTS
FROM THE JAM
COCKNEY REJECTS
THE DICKIES
DISCHARGE
GBH
RUTS DC
JILTED JOHN
UK SUBS
SUBHUMANS
BOUNCING SOULS
PETER & THE TEST TUBE BABIES
DOA
CRO MAGS
NEVILLE STAPLE FROM THE SPECIALS
THE BOYS
THE ADOLESCENTS
THE OUTCASTS
ANTI NOWHERE LEAGUE
999
CONFLICT
M.D.C.
BOOZE & GLORY
CHRON GEN
MOSCOW DEATH BRIGADE
DOYLE
CHELSEA
INFA RIOT
CULTURE SHOCK
THE DEFECTS
MAID OF ACE
BAR STOOL PREACHERS
[SPUNGE]
BEANS ON TOAST
BOB VYLAN
JOHN
HONEY BANE
DIRTBOX DISCO
LOS FASTIDIOS
GIMPFIST
SVETLANAS
DREADNOUGHTS
GRADE 2
THE GONADS
PARANOID VISIONS
CHAOTIC DISCHORD
SPLODGENESSABOUNDS
MENACE
MAU MAUS
THE RESTARTS
MILLIE MANDERS & THE SHUT UP
SPUNK VOLCANO & THE ERUPTIONS
KARL PHILIPS & THE REJECTS
DRAGSTER
BLYTH POWER
PIZZATRAMP
SLICE OF LIFE
FUNERAL DRESS
PATRIOT
THE BOYS ACOUSTIC
RISKEE & THE RIDICULE
KNOCK OFF
THE CUNDEEZ
HUNG LIKE HANRATTY
MOTORHEADACHE
HOBO JONES & THE JUNKYARD DOGS
CHRON GEN ACOUSTIC
PIRATES OF THE PUBS
NICK CASH
FIRE EXIT
RUST
DEDO PODRE
THE DROWNS
HEADSTICKS
SURGERY WITHOUT RESEARCH
THE OUTCASTS ACOUSTIC
BLYTH POWER ACOUSTIC
SUBALTERNOS
MILLIE MANDERS
LOS FASTIDIOS ACOUSTIC
THE CUNDEEZ ACOUSTIC
HOBO JONES & THE JUNKYARD DOGS ACOUSTIC
M.D.M.
MILLIONS OF DEAD COWBOYS ACOUSTIC
SUBALTERNOS ACOUSTIC
HEADSTICKS ACOUSTIC
DAVEY MALONE